Oficial: Evandro Brandão é reforço para o ataque do Alverca

Evandro Brandão veste as cores do Alverca (Liga 3)

Avançado, internacional angolano de 30 anos, vai representar o nono clube em Portugal.

Livre, desde 9 de dezembro de 2021, para assinar por qualquer clube, Evandro Brandão tornou-se, este sábado, reforço do Alverca, emblema ribatejano que milita na Liga 3, que não detalhou o tempo de ligação entre as partes.

O experiente avançado, de 30 anos, vai prosseguir assim a carreira após ter rescindido, no último mês do passado ano, com o Vilafranquense, desfecho proporcionado pela sua ausência na equipa da Liga SABSEG durante vários meses.

Internacional angolano em duas ocasiões, Evandro Brandão, representará o nono clube em Portugal, dado que vestiu as camisolas de Fátima, Gondomar, Olhanense, Tondela, Benfica Castelo Branco, Fafe e Leixões.

Fora do país, o avançado, com formação feita no Walsall, Manchester United e Benfica, defendeu as cores do Videoton (Hungria), do Recreativo Libolo (Angola) e do Maccabi Petah (Israel).