Oficial: Académica anuncia 11º reforço para 2022/2023

Desmond Nketia chega do SC Ideal e do Campeonato de Portugal para atuar nos estudantes, que, pela primeira vez na sua história, disputam o terceiro escalão do futebol luso

A Académica continua muito ativa no mercado de transferências. A preparar a estreia no terceiro escalão do futebol português, a turma de Coimbra oficializou o 11º reforço para 2022/2023: o avançado Desmond Nketia.

O jogador ganês, de 21 anos, atuou no Campeonato de Portugal nas duas últimas temporadas, marcando 14 golos pelo SC Ideal.