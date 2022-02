Obras de ampliação do Complexo do Torreense já começaram

Conclusão da obra, um sonho antigo dos dirigentes do clube, prevista para julho.

Arrancaram esta quarta-feira as obras de ampliação do Complexo Desportivo Municipal Manuel Marques, onde passarão a existir mais dois campos relvados sintéticos que darão apoio a todo o futebol de formação do Sport Cube União Torreense. A intervenção tem a sua conclusão prevista para o mês de julho deste ano.

Esta era uma ambição antiga do clube, tornada agora realidade, devido a um entendimento entre a Câmara Municipal de Torres Vedras e o clube. Estiveram presentes no local dos trabalhos, Laura Rodrigues, presidente da Câmara Municipal, Francisco Martins, vereador das Infraestruturas e Obras Municipais da Câmara Municipal de Torres Vedras, David Lopes, presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, Mário Miranda, presidente do Torreense, Nuno Carvalho, vice-presidente, e Bruno Vitorino, diretor geral, juntamente com os responsáveis técnicos por esta obra.