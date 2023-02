O defesa brasileiro de 20 anos, Luiz Neto, é um dos principais destaques da formação minhota na Liga Revelação e aponta à conquista da competição de sub-23

Luiz Neto é um dos valores desta edição da Liga Revelação e tem ajudado o Vizela a trilhar o caminho do sucesso. A formação minhota ocupa o terceiro lugar da fase de campeão e o defesa de 20 anos aponta à conquista do troféu. "Estamos em crescendo e o objetivo é sermos campeões da Liga Revelação. O balneário está unido e focado em dar o melhor por este emblema. Sabemos que, juntos, somos muito fortes", assume o paulista, garantindo que atravessa um grande momento de forma. "Sinto que estou confiante e focado. Sou muito determinado e dou sempre o melhor dentro das quatro linhas. Foi isso que me trouxe até aqui e será sempre uma imagem de marca."

O promissor defesa chegou a Portugal com 17 anos para vestir a camisola do Nogueirense e perseguir o objetivo de ser jogador de futebol. Após duas temporadas bem-sucedidas na Maia, o Vizela apareceu e abriu-lhe as portas do sonho. Antes disso, já existia a história de um trajeto curioso para contar.

"Comecei pelo futsal, e era pivô. Com 13 anos, fui para o futebol, comecei a recuar na posição e só parei na defesa. Sofri muito para chegar onde estou, sei que acreditei e lutei para isto. O Vizela ofereceu-me o sonho da minha vida e é muito bom estar cá. São todos um exemplo para mim. Tenho uma paixão e um carinho gigantes. Nunca acreditei que seria tão bem recebido e acolhido ", conta Neto, que soma já 16 jogos esta época.

E para quem não conhece, Luiz Neto apresenta-se. "Gosto de ter bola , faço jogar a equipa e sou forte nos duelos individuais". Por ter crescido a ver o Real Madrid, afirma que Sergio Ramos é o craque em quem se inspira para subir, degrau a degrau, a escadaria da elite do futebol.