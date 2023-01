O sonho da Sanjoanense: "Quem sabe? Até podemos subir de divisão..."

Rúben Alves não esconde a ambição de, passo a passo, chegar à subida de divisão.

A 15.ª jornada da Série A da Liga 3 foi de sonho para a Sanjoanense. Os alvinegros receberam e venceram o São João de Ver, por 2-1, mantendo o quarto lugar que dá acesso à fase de subida da Liga SABSEG. Um fim de semana de alegria a dobrar, já que o Braga B perdeu, por 1-0, frente ao Paredes, e o Montalegre empatou, 2-2, em casa dos bês do V. Guimarães, permitindo aos sanjoanenses alargar a vantagem para estes concorrentes.

Rúben Alves, autor do primeiro golo da Sanjoanense, reconheceu, em conversa com O JOGO, ter sido uma jornada muito positiva. "É sempre importante quando conseguimos ganhar os nossos jogos e os nossos adversários diretos perdem pontos", comentou, lembrando que o golo que marcou "foi bom", mas definindo a equipa como prioridade e a necessidade de "dar continuidade" a este momento como objetivo.

Esta foi a segunda vitória do novo treinador, António Barbosa, em três jogos. O médio, de 27 anos, avalia como frutífera a adaptação às ideias do sucessor do de Tiago Moutinho. "Acima de tudo, o treinador deixou estar o que estava bem e tentou implementar novas ideias para aquilo que, na perspetiva dele, não estava tão bem", comentou, convencido que a equipa é agora "mais intensa nos duelos e mais objetiva no jogo".

A meta para o que resta da temporada será progredir "jogo a jogo", deixando as contas "para o fim". "Se tudo correr bem, o mais importante será estar na fase final. E a partir do momento que vamos para a fase final, quem sabe? Até podemos subir de divisão... Vale a pena sonhar", apontou, acrescentando o desejo de poder contribuir para o sucesso do clube. "Gostaria de fazer mais golos e mais assistência, porque é isso que me pedem na posição onde jogo", finalizou.