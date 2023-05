"O Leiria marcou-me a vida. Abriu tudo, era oriundo de família pobre..."

Dinda era idolatrado em Leiria nos noventas graças aos golos que eram verdadeiros monumentos. Antigo médio recorda saída do clube quando entrou Mourinho para uma ascensão triunfal.

Dinda é um herói em Leiria, folha de serviços de altíssimo gabarito, com várias presenças na equipa, um total de 141, vivências de grande nível entre subidas e classificações europeias. Mas a marca de super herói assume verdadeira expressão gráfica e um absurdo requinte na ponta da chuteira como se fosse dono de arma futurista infalível e letal. Marca 27 golos no Lis, cobertos pelo recheio da espetacularidade, de paladar mágico, convocando a euforia das bancadas.

Desde Pernambuco, confessa-se radiante por ter visto a União de Leiria garantir passaporte para a II Liga e reocupar posição no mapa profissional, perdida no final da época 2011/12, num pesadelo que começou com descida da I Liga, passando logo depois pela incapacidade de agilizar todos os requisitos para participar na II Liga. A viagem ao inferno teve vários capítulos e as portas de um futuro mais sorridente haviam-se tentado abrir várias vezes, sem sucesso. Agora sim, há um sentimento unionista mais forte e envolvente. Dinda entende e deixa as memórias dos melhores anos com o futebol na cidade.

"O Leiria marcou-me a vida, embora também tenha estado muito bem na Madeira. Mas Leiria abriu tudo, saí pobre e oriundo de família pobre. A minha carreira começou seriamente aí. Essa cidade é como se fosse a minha terra-natal, até parece que nasci aí pela forma como fui recebido por toda a gente. Vivi muitas histórias, é um prazer grande contá-las porque as recordações são maravilhosas", documenta. São pedaços adocicados de uma aventura feliz que se recortam com facilidade.

"Coloquei na mente que era o clube perfeito para me mostrar na Europa. Foi um sucesso, mas aos bocadinhos, primeiro emprestado ao Paços, onde fiz uma grande temporada, depois com nova cedência, à Académica, coroada com uma subida com Vítor Oliveira. A equipa vai para a I Liga, eu volto para Leiria, para a II Divisão. E aí, nova subida para mim, já com Manuel Cajuda. O presidente montou uma grande equipa, vieram grandes jogadores, a época acaba por ser excelente e com vários momentos inesquecíveis", lembra e entra nas épicas celebrações. "Leiria parou, do que me lembro foram três ou quatro dias de festa. Uma coisa marcante mesmo, porque a equipa levava tempo afastada da primeira", contextualiza.

"Em Leiria não posso esquecer todo aquele núcleo duro que me ajudou, como Bilro, Crespo, Poejo, João Manuel, Mário Artur. Deixaram-me à vontade e pude desenvolver o meu futebol. Eles foram a razão e força maior para eu tentar agarrar voos mais altos", curva-se, aceitando uma introspeção ao momento que trocou Leiria pelo Funchal, deixando fugir a chance de conhecer Mourinho e, quiçá, agarrar um passaporte para a eternidade como Nuno Valente e Derlei: "Fui sair quando ele chegou. Gaúcho cobrava-me isso!", afirma Dinda, colega de Juninho Pernambucano no Sport, antes de vir para Portugal ainda como avançado.

Memórias

Bartolomeu, um pai e líder maravilhoso

"João Bartolomeu foi um pai para mim e um presidente maravilhoso. Sempre se preocupou comigo, cumprimentava-me todos os dias. Guiou-me por um caminho certo e devo-lhe muito pelo meu trajeto em Portugal, não o posso esquecer. A minha mãe ensinou-me que só se tem o que Deus quer. Se não me deixou sair, foi porque não tinha de ser assim. Podemos ficar chateados, mas esse algo mais pode ser um tiro pela culatra. Não sabemos o que nos espera, podemos ser maltratados e não ganhar nada. Não é o dinheiro que me vai deixar mais feliz."



Lugar do Leiria é na I Divisão e na UEFA

"Fiquei triste, não imaginava que o Leiria caísse onde caiu, foi uma decadência grande. Quando não se organiza, as coisas más acontecem ou o clube deixa de andar. Estou muito feliz de ver agora o Leiria retomar um período ascendente, mas precisa é de chegar à I Divisão. E até devia voltar a disputar a UEFA. Quando aí jogava, a pior classificação foi um 10.º lugar, ficávamos, por norma, entre quintos e sétimos. É por aí que o Leiria deve voltar a fixar objetivos."



Rota trocada com Mourinho

"A vida de um jogador são oportunidades, o presidente não me deixara sair para o Sporting e Vitória. O contrato expirou e dei a minha palavra ao Marítimo. Veio Mourinho, tivemos uma conversa franca e ele queria muito que eu ficasse, e garantia que o projeto ia dar certo. Mozer também me tentou demover. Por um lado há essa pena, podia ter trabalhado com ele, chegado ao FC Porto e ganho muitas coisas. Quem não gostaria! Derlei sempre dizia "é sensacional!"".

Mortífero a rematar com golos favoritos

"Não havia segredos, era muita concentração e muitos treinos, acabava a sessão e batia mais umas 30 faltas. Vai-se ganhando um jeito de bater na bola, fazer curva ou tentar direto. Nunca é a questão da força, é o jeito de fazer a bola ganhar velocidade. Era giro ser chamado "pontapé canhão", começava a correr para bater a bola e já todos aplaudiam e gritavam. As coisas aconteciam naturalmente", conta Dinda, elegendo os melhores. "Guardo especialmente a cobrança de uma falta pouco depois do meio-campo, contra o Espinho, importante na subida. E também um golo ao Benfica, decisivo na permanência. O Costinha bate a bola, ela cai perto da área contrária, eu faço um arranque maravilhoso, tabelo com o Paulo Alves, ele devolve de calcanhar, eu dou um drible em Rojas e faço um grande golo ao Enke", recorda a figura eterna em Leiria. Os veteranos do União têm o brasileiro, retratado num grande cartaz, como mascote.

O "mais maluco" era Pedro Miguel

O grupo de trabalho que acolheu Dinda foi uma base e uma escola de vida para o brasileiro, onde nunca faltaram referências. "O Bilro era um vencedor, não gostava de perder nem a cartas. João Manuel era outro grande exemplo no balneário. Mário Artur era um irmão, era solteiro tal como Crespo e fiquei a morar com os dois. Ficou uma amizade enorme com o Mário", recorda, identificando aqueles que geravam maior boa disposição. "Os mais malucos eram Leonel, o nosso lateral-esquerdo, mas pior era, sem dúvida, o Pedro Miguel. Não tinha horas mas era fora de série no campo, jogava e resolvia. Mas se jogávamos ao domingo, tínhamos treino segunda de tarde. Ele saía do campo e aparecia igual na segunda, com a mesma roupa, completamente de ressaca. Hoje já se pode falar. Um grande maluco mas de coração sensacional. Poejo também tinha as suas coisas", revela.