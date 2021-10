O golo 100 do capitão Joca, um exemplo de dedicação ao Amora

O camisola sete passou por todos os escalões de formação dos amorenses e recorda que quando subiu aos seniores "o clube passava por muitas dificuldades, não havia equipamentos, nem luz".

Sábado foi um dia especial para Joca. O Amora conseguiu a primeira vitória da temporada na Liga 3, frente ao candidato à subida União de Leiria (3-0) e, além deste importante triunfo, o extremo marcou o centésimo golo pelo único clube que representou na carreira. "É um número especial, mas é o fruto de várias épocas de trabalho", comentou, a O JOGO, o capitão amorense, e contou como se deu conta de que se estava a aproximar desta marca: "Sinceramente, nunca fui de contar os golos. Houve um funcionário do clube que veio falar comigo e disse que o golo cem estava perto. Aí é que comecei a contar."

Aos 28 anos, Joca só vestiu a camisola do Amora. Percorreu todos os escalões de formação do emblema do Seixal e quando subiu à equipa principal esta militava nos campeonatos distritais da Associação de Futebol de Setúbal. "Quando comecei como sénior, não era esta Direção e o clube passava por muitas dificuldades. O campo estava em mau estado, não havia equipamentos nem luz e era tudo muito desorganizado. Felizmente, muita coisa mudou e o clube tem vindo a crescer e agora já é muito melhor jogar no Amora", destacou, lembrando a forte ligação que tem à equipa que representa: "Eu cresci nesta zona, a maioria dos meus amigos é daqui. Joguei primeiro futebol na rua e depois é que passei a ser federado no Amora, onde me formei enquanto atleta. Estou muito orgulhoso do trajeto feito até agora, sinto-me em casa e este é o clube do meu coração."

Joca espera chegar a outros patamares com a camisola do Amora. Admitiu mesmo que já foi cobiçado por equipas de escalões profissionais. "Nunca recebi proposta concretas, embora já tenha sido abordado por clubes de divisões superiores. Há coisas no futebol que não dependem só dos jogadores, mas estou focado só no Amora", garantiu o número sete amorense.