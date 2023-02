Nuno Namora acredita na subida do Felgueiras: "Às vezes é preciso tocar mais bombo do que violino"

Nuno Namora estreou-se a marcar, contra o Paredes, jogo que apurou os felgueirenses para o play-off de subida. O lateral esquerdo, que iniciou a formação no FC Porto, está no Felgueiras cedido pelo Rio Ave. Na época passada esteve perto de subir com o U. Leiria e sabe que o grupo fará a diferença nessa fase.

Emprestado pelo Rio Ave, com quem tem mais um ano de contrato, ao Felgueiras, Nuno Namora, de 25 anos, passou pelas escolas de jogadores do FC Porto, do Boavista e dos vila-condenses. O lateral esquerdo assume que a mudança se deu devido ao projeto de subida e também por ter gostado da Liga 3, quando na época passada representou a União de Leiria, clube que gostava de enfrentar na final da competição.

Estreou-se a marcar contra o Paredes, numa vitória que deu acesso ao play-off de subida. Como foi esse momento?

-É sempre especial marcar porque é uma forma de sermos reconhecidos e estarmos mais perto de ajudar a equipa. Quando marcamos e se garante a fase de subida à II Liga, ainda melhor. Os golos decisivos são sempre saborosos, mas o mais importante era garantir o acesso à próxima fase.

Qual é a sensação de terem sido a primeira equipa a garantir o apuramento para a próxima fase, com quatro jogos ainda por disputar?

-É bom, dá-nos confiança, mas por outro lado traz-nos mais responsabilidade. As outras equipas olham para nós de outra forma e, provavelmente, virão jogar com mais vontade, o que tornará os próximos jogos mais difíceis, mas é sempre melhor estar em primeiro do que em último.

Das outras equipas, quais são as que têm mais hipóteses de alcançar esse objetivo?

-Nos seis primeiros não há nenhuma equipa que seja fácil, mas se tiver de apostar numa que tenha sido mais competente aponto o Länk Vilaverdense. Tem um caudal ofensivo muito grande, jogadores muito desequilibradores e tem estado muito bem defensivamente. À entrada para esta jornada era a equipa com menos golos sofridos, juntamente connosco, e é o melhor ataque da Liga 3. Na série sul, o Leiria é sempre um candidato e gostava que fosse à final connosco, porque tenho lá ex-companheiros, gostei de estar lá e, acima de tudo, os adeptos merecem pelo apoio que têm dado!

O que perspetiva para a fase de subida? O ano passado o Felgueiras chegou lá, mas depois não conseguiu subir...

-Não estava no Felgueiras, estava no U. Leiria, mas presenciei de perto a segunda fase. Tínhamos de longe o melhor plantel em termos de individualidades, mas nessa fase é o melhor grupo de jogadores que ganha. No ano passado subiu a Oliveirense, mais pelo grupo do que pelas individualidades. Às vezes é preciso tocar mais bombo do que violino. No Felgueiras acho que pode ser este ano... No início fiquei reticente com o plantel que estávamos a construir, com muitos jogadores a virem do Campeonato de Portugal e outros que não conhecia, mas agora tenho a certeza que temos o grupo necessário para as guerras que aí vêm.

Estão na melhor fase da época, com cinco vitórias seguidas. Como se explicam estes números?

-O segredo é o trabalho. Além disso, a equipa está cada vez mais madura e vai percebendo melhor onde estava a cometer erros, melhorando e não repetindo os erros da última derrota, nomeadamente as transições defensivas. Vamos tentar melhorar as nossas fragilidades para os adversários não as explorarem. Está cada vez mais difícil ganhar-nos.

Veio para o Felgueiras por empréstimo do Rio Ave, está a gostar?

-Escolhi vir para o Felgueiras para jogar mais, num projeto de subida, e também já conhecia a Liga 3 desde o ano passado, que é cheia de qualidade e da qual toda a gente tem boas referências. Houve muitos jogadores a dar o salto sem passar pela II Liga. Neste momento, até acho a Liga 3 superior à II Liga, pois nessa divisão há muitos jogos fechados.

A ideia passa por ficar cá ou regressar ao Rio Ave para poder jogar na I Liga?

-O sonho é jogar na I Liga, mas isso só o tempo o dirá. É uma pergunta difícil, à qual não posso ser só eu a responder. Se o Felgueiras subir, iria ficar na dúvida, mas passava a batata quente para os clubes, eles é que tinham de decidir [risos]. Em termos de sonhos gostaria de chegar à I Liga, à Seleção Nacional e jogar com o Ronaldo, o melhor de sempre.

Que palavras lhe merece o treinador Agostinho Bento, que também se estreou no Felgueiras?

-Joguei contra ele há dois anos; eu pelo no Rio Ave B e ele pelo S. Martinho. Lembro-me de ele me ter ligado no final da época, porque queria que eu fosse jogador dele. Estou a gostar, é uma excelente pessoa e soube escolher bem o grupo. As peças estão a juntar-se e a formar um puzzle bonito.

Rúben Neves, Ricardinho e Dalot num percurso que tem o gémeo

Quando chegou ao FC Porto em 2007/08, Nuno jogou com João Félix, Diogo Dalot, Rúben Neves, Ricardinho (Santa Clara), entre outros, e os dois últimos já impressionavam. "O Dalot ainda não sobressaía, depois é que cresceu fisicamente; o Rúben Neves destacava-se ao nível do passe e o Ricardinho na finta. Já tinham uma forma anormal de trabalhar para aquela idade", recordou o lateral, que viveu a melhor época nos sub-19 do Rio Ave, quando esteve perto de ser campeão. "Na antepenúltima jornada estávamos em primeiro, depois perdemos com o FC Porto e o Sporting e fomos terceiros".

Nuno é colega do irmão gémeo no Felgueiras e "toda a gente diz que os dois juntos valemos por três, por nos conhecermos tão bem. Ele [Manuel] é um ponta-de-lança com faro de golo, mas é fácil contrariá-lo", brinca.