Nuninho destaca-se no U. Leiria: "Tive oportunidade de ir para a II Liga e não quis"

Extremo bisou frente ao V. Setúbal e deu a primeira vitória na fase de subida. Teve possibilidade de sair para a Liga SABSEG, no entanto rejeitou

Nuninho foi o homem do jogo, na última jornada do U. Leiria, ao bisar e a contribuir para a reviravolta no marcador frente ao V. Setúbal (2-1). Com sete golos marcados, o extremo está de olhos postos na subida à Liga SABSEG, assumindo sentir-se totalmente comprometido com o projeto que o fez recusar uma proposta para uma divisão superior. "Precisávamos muito de uma vitória, porque trabalhar sobre vitórias é sempre mais fácil. Veio trazer-nos a confiança que precisávamos para enfrentar estas últimas três finais", adiantou, a O JOGO. "Este ano tive oportunidade de ir para a II Liga e não quis. Acreditei neste projeto, pelas pessoas com quem já tinha trabalhado e confiei na ambição que têm para este clube. Preferi estar na Liga 3 num projeto ambicioso do que estar na II Liga num projeto que não estivesse ao nível deste", revelou.

Projeto de subida convenceu-o de tal forma que preferiu ficar na Liga 3. Afirma ter-se deparado com um clube "grande" e perspetiva uma luta pela promoção só decidida nas últimas jornadas.

Por isso, no seu pensamento está apenas fazer história pelo U. Leiria, depois de o clube ter adiado por várias vezes a subida. "Não há mais nada que me passe pela cabeça", reitera. Após ter passado por Felgueiras e V. Guimarães, o jogador, 24 anos, chegou esta época à cidade do Lis. A experiência "tem sido muito boa". "Mal cheguei, percebi a grandeza do clube, que tem ambições e luta sempre para ganhar", afirmou. A competitividade em ambas as séries da fase final é elevada e o extremo acredita que as decisões só serão conhecidas nas últimas rondas.



Leiria é Guimarães em câmara lenta



Nuninho garante que a adaptação a Leiria foi "um espetáculo", ou não encontrasse "muitas parecenças" com Guimarães, de onde é natural. "Mal cheguei vi logo o castelo, que fica perto do estádio, como em Guimarães. Depois é uma cidade histórica, com um centro histórico que tem muitas parecenças com a zona de Guimarães", conta. Para o ala, a grande diferença prende-se com a tranquilidade. "Aqui as pessoas são muito mais calmas. Até o elevador é mais lento. Costumo dizer, na brincadeira, que Leiria é Guimarães em câmara lenta".