Nuca reforça setor defensivo do Fafe

O jogador natural de Braga chega proveniente do Episkopi, da segunda divisão grega.

O Fafe, equipa que compete na Liga 3, anunciou a contratação de Nuca. O central, de 23 anos, chega aos "justiceiros" proveniente do Episkopi, da segunda divisão do futebol grego.

Nas primeiras declarações como jogador do Fafe, o defesa afirmou que o conjunto que pertence à Associação de Futebol de Braga "é um clube grande, de cidade e tem uma massa associativa enorme. Toda a gente reconhece poder e fama ao clube".

Sobre a abordagem por parte do clube, Nuca confessa que foi perentório a aceitar o convite. "Quando toda a estrutura de um clube assim entra em contacto e te aborda em prol de trabalho conjunto, qualquer atleta pensa seriamente no assunto, esteja onde estiver. Eu estava no estrangeiro, senti necessidade de sair de Portugal para ganhar algo que sentia que me faltava. Mas o Fafe abriu-me novamente as portas do futebol português de bom nível e o carinho e o trato que recebi desde o início da abordagem e até durante as negociações, fizeram-me aceitar o convite. Quero ajudar o clube da melhor maneira que sei, ser o melhor profissional possível e quero que o clube me ajude a chegar a outros patamares, seja cá ou noutro lado", salientou.

O atleta falou ainda dos objetivos coletivos e individuais. "Para esta época espero poder desfrutar, essencialmente, do meu futebol. Obviamente tenho objetivos a curto, médio e longo prazo, mas o principal é jogar e ter prazer em me ajudar a mim mesmo, à minha carreira e ao Fafe, em conseguir resultados dignos do seu estatuto como clube importante e reconhecido a nível nacional. Se o Fafe estiver bem esta época, eu também estarei e vice-versa. No final, espero terminar com o sentimento de dever cumprido e satisfeito com a temporada que devemos e iremos fazer", rematou.

Nuca vestiu as camisolas do Braga, Benfica e V. Guimarães nos escalões de formação.