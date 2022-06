Novos investidores trocam Paulo Silva por Nuno Pedro no Oliveira do Hospital

Paulo Silva foi contratado para treinar o Oliveira do Hospital, mas aquilo que seria a primeira experiência como treinador principal do ex-Oliveirense, não durou um mês e ruiu-se com a entrada de novos investidores no clube. Nuno Pedro, que esteve no S. João de Ver, deverá ser o futuro treinador.

Paulo Silva, que tinha sido adjunto de Fábio Pereira na época que terminou com a subida da Oliveirense à Liga SABSEG, preparava-se para ter a primeira experiência como treinador principal no Oliveira do Hospital, que vai disputar a Liga 3, mas a ligação ao clube, não durou um mês.

O técnico, de 31 anos, e restante equipa técnica ainda chegaram a construir uma parte do plantel, que já contava com 12 jogadores, mas a entrada de novos investidores no Oliveira do Hospital levou a mudanças estruturais e tudo aponta para que Nuno Pedro, que orientou o São João de Ver na última época seja o futuro treinador.

Deste modo, Paulo Silva viu o seu projeto ruir-se e agora está à procura de encontrar um novo desafio na Liga 3 ou até mesmo no Campeonato de Portugal, de modo a dar continuidade à sua carreira, que passou por Feirense, Benfica Castelo Branco, Naval, Boavista, Oleiros, entre outros.