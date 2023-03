Notícia no Brasil: Ronaldo Nazário interessado na compra de clube português

Antigo avançado é dono do Cruzeiro, no Brasil e do Valladolid, em Espanha. Tem agora interesse no Amora.

O portal brasileiro UOL Esporte avançou na quinta-feira que Ronaldo Nazário pretende investir no futebol português, estando atualmente interessado na compra do Amora, que terminou a fase regular da Liga 3 na liderança do Grupo B.

A fonte refere que o interesse do antigo avançado, que já é dono do Cruzeiro, no Brasil e do Valladolid, em Espanha, existe desde o ano passado.

O Amora vai disputar a fase de subida da Liga 3 juntamente com a Sanjoanense, Lank Vilaverdense e Belenenses, tratando-se ainda do primeiro clube que Jorge Jesus orientou na carreira, entre 1989 e 1993.