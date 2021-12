Fábio Pereira, treinador da Oliveirense, faz este sábado o jogo número 100 como treinador principal

Fábio Pereira faz este sábado, na receção ao Pevidém (15h00), o seu jogo número 100 como treinador principal. O técnico, de 42 anos, que está desde o início da temporada no comando técnico da Oliveirense, não esconde que os seus sonhos o levam até à I Liga no futuro.

"Nos próximos 100 jogos espero já contar alguns como treinador da I Liga", afirmou Fábio Pereira, em declarações ao site do clube. "Tenho ambições legítimas pelo trabalho que tenho desenvolvido. Tenho o sonho de treinar na I Liga, de conquistar muitas coisas e de me desafiar contra os melhores", acrescentou o madeirense, não escondendo que este é o seu "grande objetivo". Fábio Pereira quer ter a oportunidade de mostrar a "qualidade" do seu trabalho nos "melhores palcos".

O técnico fez também uma retrospetiva do seu "trajeto crescente" ao longo dos últimos anos. "Tenho vindo a crescer e a dar passos largos. Ambicionava, num curto espaço de tempo, trabalhar num clube com a dimensão da Oliveirense, com outras dimensões, com boas condições de trabalho e espero corresponder à aposta, honrar a camisola, o clube e a história do clube e tenho tentado todos os dias fazer com que a história fique enriquecida com a minha passagem", salientou o treinador, que confessa ser ambicioso. "A minha expectativa a curto prazo é fazer muitas vitórias, tentar acabar a época o melhor possível e numa classificação que nos permita pensar noutros voos, pensar jogo a jogo e ir somando o maior número de pontos possíveis para estarmos na fase da subida", explicou o madeirense que, antes de chegar à Oliveirense, treinou o Gafanha, União da Madeira e o Oleiros.

"Lutar com unhas e dentes para conquistar os três pontos"

Na última jornada, após a derrota na deslocação a Felgueiras, a Oliveirense perdeu a liderança da zona Norte da Liga 3 e somou a segunda derrota da temporada depois do desaire na deslocação a Montalegre à terceira jornada. Fábio Pereira não esconde que a Oliveirense terá feito "provavelmente a pior exibição da época" e quer corrigir a imagem já amanhã na receção ao "lanterna vermelha", Pevidém. "Os jogadores estão empenhados, trabalharam muito. Vai ser um jogo difícil", começou por afirmar o técnico na antevisão a esta partida da 10.ª jornada. "O Pevidém pouco ou nada tem a perder, nós jogamos em casa e temos a responsabilidade de tentar impor as nossas ideias e não abdicar nunca dos nossos princípios de defender o emblema, dignificar a camisola e lutar com unhas e dentes para conquistar os três pontos", garantiu Fábio Pereira que, em 12 jogos disputados esta época, soma sete vitórias, três empates e duas derrotas.