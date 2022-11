"No Paredes queremos ficar entre os quatro primeiros e, se der, conseguir uma vaga na II Liga"

Erik Santana marcou e assistiu na vitória sobre a Sanjoanense, por 3-2. No anterior triunfo também tinha feito golo. Dois meses depois, o Paredes voltou a vencer, naquele que foi o seu segundo triunfo na Liga 3. O avançado brasileiro diz que o atraso de cinco pontos para os quatro primeiros é recuperável.

Erik Santana está a viver no Paredes a primeira experiência numa liga semiprofissional, depois de ter chegado a Portugal na temporada 2018/19, oriundo dos brasileiros do Volta Redonda para representar o Cinfães. Depois de três épocas discretas, no Cinfães, Pedras Rubras e Praiense, o avançado, de 24 anos, marcou 15 golos em 22 jogos pelo Louletano, o que lhe permitiu dar o salto para a Liga 3. Agora, em oito jogos, já leva dois tiros certeiros, ambos decisivos nas únicas vitórias da equipa de Eurico Couto no campeonato. E o tento à Sanjoanense até entrou para o seu top 3.

No último jogo marcou um golo e fez uma assistência, contribuindo para o Paredes regressar às vitórias dois meses depois. Foi a melhor exibição desta época?

-Sim, foi um jogo bastante difícil contra a Sanjoanense, mas conseguimos impor o nosso ritmo, conseguimos jogar. Em termos individuais foi o meu melhor jogo, mas a equipa também me ajudou bastante.

Qual a estratégia e que dificuldades tiveram contra este candidato à subida?

-A expulsão do Pedro Araújo, ainda na primeira parte, também nos ajudou. Conseguimos ter bola e ganhámos mais confiança frente a um candidato a ficar nos primeiros lugares, mas o nosso objetivo também é chegar lá e estamos a trabalhar para isso. Por norma somos uma equipa defensiva, mas desta vez pressionámos mais.

Curiosamente, também marcou na vitória frente ao Paredes. É uma espécie de talismã para Eurico Couto?

-Procuro sempre ajudar, fazer o meu melhor, e é sempre bom marcar para ajudar a equipa. Talismã? Ainda não tinha pensado nisso, mas espero que sim.

Esta é a sua primeira experiência na Liga 3, o que está a achar da prova?

-É um desafio novo e nota-se que há muita qualidade. No nosso grupo poucos tinham jogado esta competição, mas estamos a trabalhar bastante para atingir os nossos objetivos. Só o João Serrão, Pedro Correia, Breno, Edu Machado, Gil Barros, Nuno Moreira, Cissé e Silas tinham estado na Liga 3 ou nas provas profissionais. Os restantes é a primeira vez!

Por que motivo escolheu o Paredes, tinha mais opções?

-Tive um amigo que jogou aqui e deu-me boas indicações, que foi o Everton Silva, que agora está na distrital [Lobão]. Foi a primeira opção e não tive dificuldades em aceitar, pois queria muito subir de patamar.

Foi difícil ganhar um lugar numa equipa que já tinha uma base do ano passado e até foi campeã?

-É sempre difícil quando se chega a um lugar novo. Tenho vindo a trabalhar desde o início para ganhar o meu espaço. Fiz uma pré-época interessante e, felizmente, o treinador tem-me utilizado muito desde as primeiras jornadas.

Quais são os objetivos de clube e que equipas vê como favoritas a subir?

-Queremos ficar entre os quatro primeiros e, se der, conseguir uma vaga na II Liga. Favoritos são todos. O Varzim e o Länk estão a destacar-se bastante nesta fase, com o Länk a ser a surpresa porque veio do Campeonato de Portugal, mas todos ainda têm hipóteses de ficar nos quatro primeiros.

Os vossos resultados têm sido todos pela margem mínima, quer nas vitórias, quer nas derrotas. Isso significa que há muito equilíbrio?

-Isso demonstra que todos os jogos são difíceis e que os jogadores têm todos muita qualidade. Não há equipas invencíveis, nem vejo um desnível muito grande entre todos os adversários. São onze contra onze e vence quem está melhor preparado.

Qual a sua posição preferida em campo e como se define como jogador?

-Vim como ponta-de-lança e prefiro jogar na frente, mas já joguei a extremo. Faço as três posições do ataque. Sou um jogador inteligente, rápido, que gosta de ter bola e de pressionar.

No ano passado fez 15 golos em 22 jogos. Foi o seu auge?

-A equipa ajudou-me bastante, era um estilo de jogo diferente, mas acredito acredito que aqui também posso fazer uma grande época. Se este ano fizer dez golos, já será ótimo. A grande época passada levou-me à Liga 3. Ficámos em terceiro lugar na fase regular, mas na segunda etapa acabámos por descer.