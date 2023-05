"No dia 1 de fevereiro o Belenenses estava em sexto lugar no campeonato da Liga 3"

Declarações do treinador azul Bruno Dias após o jogo Belenenses-Sanjoanense (0-0), da sexta jornada da Série 2 da fase de subida da Liga 3, disputado no Estádio do Restelo, em Lisboa

A subida à II Liga: "É uma sensação indescritível. Estou muito feliz pelos meus jogadores, são os verdadeiros heróis desta conquista. Foram extraordinários ao longo do ano. Acreditaram sempre, quando muita gente duvidou. No dia 1 de fevereiro estávamos em sexto lugar no campeonato e a verdade é que subimos de divisão, por isso houve mérito dos jogadores."

A final com Leiria: "Um muito obrigado a todos os belenenses que no momento da decisão agarraram-se à equipa e foi um mar azul que nos levou à II Liga. Não há dúvida, vamos entrar para ganhar [a final da Liga 3]. Respeitamos muito a União de Leiria, porque é um adversário com muita valia. Vencemos em Leiria, e eles venceram no Restelo. Agora, no Jamor, veremos quem leva a melhor, mas seguramente será um grande jogo".