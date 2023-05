Permanência do Varzim na Liga 3 foi conseguida na última jornada com um triunfo, por 1-0, sobre o Fafe. Ricardo Nunes foi o herói.

Uma defesa já em tempo de compensação fez de Ricardo Nunes a figura dos poveiros no jogo que garantiu a permanência. Um momento especial para um jogador da casa que sente o clube como poucos. O futuro ainda está em aberto, mas o guarda-redes diz-se pronto a sentar-se com os responsáveis do clube para acertar a continuidade.

Imagino que os adeptos lhe tenham agradecido a defesa que salvou o clube da descida. Foi assim?

-Não têm de agradecer. Sou um profissional do clube e estou ali para defender. Sabíamos que este último jogo iria ser bastante difícil, com muitos nervos e com uma pressão muito grande. Era uma final, e é sempre bastante complicado, até porque o Fafe estava completamente descomplexado. Conseguimos uma vitória arrancada a ferros. O objetivo mínimo foi atingido, e agora teremos que refletir para tirarmos as conclusões sobre esta temporada. O Varzim é demasiado grande para estar nesta divisão e para andar a lutar pela permanência.

Faz uma defesa decisiva em tempo de compensação e evita a descida ao corrigir um erro do João Sidónio, que fez questão de partilhar consigo o prémio de melhor em campo. É um momento que fica para sempre na carreira?

-Sim. Vi o adversário chegar no um para um, tentei dar o corpo ao manifesto e defender a bola. No fim do jogo senti a descompressão de tanto stress e de muita pressão que sentíamos há várias semanas. Logicamente que me saiu um peso nos ombros, porque não queria ficar ligado à página mais negra da história do clube do meu coração. Felizmente, consegui ajudar. Disse no balneário que tínhamos nas mãos a vida de um bebé de 100 anos e isso era uma responsabilidade muito grande para quem ia entrar neste jogo. É verdade que são momentos como este que decidem campeonatos. Espero que seja a primeira vitória a alavancar um novo Varzim, e que para o ano as coisas sejam bem elaboradas para se conseguir atingir os objetivos. Obviamente, o Varzim tem de assumir de novo a candidatura à subida. Mais uma vez ,os varzinistas disseram presente, empurraram-nos para a vitória e só temos de agradecer de coração por isso.

Chegou ao Varzim para terminar a carreira, mas a ideia não seria acabar com o clube na Liga 3. E agora, como será o seu futuro?

-Vou sentar-me com as pessoas para ver o que pretendem, mas sinto-me bem fisicamente e mentalmente. Fazer mais uma época poderá ser o caminho. Sentindo muito o clube e sendo um jogador da terra, vim para o Varzim para ajudar, mas têm sido três anos bastante complicados, em que lutámos sempre para não descer até à última jornada. Gostaria de acabar com o Varzim a lutar por outros objetivos.

Como grande figura atual do Varzim, como explica o fracasso desta temporada?

-Foi um conjunto de coisas que, por vezes, são inexplicáveis. No Varzim, não falta nada aos jogadores e os únicos responsáveis aqui fomos nós. O Varzim é um clube estruturado, organizado, que não deve nada aos seus atletas e dá todas as condições para podermos desempenhar bem as nossas funções. Fomos nós, dentro de campo, que não fomos competentes para conseguir que o Varzim atingisse o seu objetivo e temos de assumir isso. Os jogadores sabem que, esta época, a culpa foi só nossa, porque o Varzim, neste momento, é um clube estruturado ao nível da I Liga.

Depois deste pesadelo, para um jogador da terra e sendo adepto do clube, o alívio é tremendo...

-Sem dúvida. São muitas noites sem dormir, muito stress e muita pressão. Sendo poveiro, convivo diariamente com muitos varzinistas que me abordam na rua, e as pessoas estavam sempre muito preocupadas com o futuro do clube. Se caíssemos no Campeonato de Portugal poderia ser a morte anunciada do clube, assim como poderia ser fatal ter duas descidas seguidas. Agora, temos de olhar em frente, sabendo que o Varzim não pode festejar permanências. Com as condições que dá e com a massa adepta que tem, o Varzim tem de lutar por outros objetivos. Que se faça uma reflexão interior para que, na próxima época, o Varzim consiga atingir os objetivos e lutar pela subida. Deixo aqui um forte abraço a todos os varzinistas e peço que continuem a apoiar o clube na próxima época.