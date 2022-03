"Não prevíamos que tantos jogadores dessem o salto para a equipa A"

Ter conseguido o apuramento para a fase de subida foi "justo" e a promoção de nomes como Vitinha e Rodrigo Gomes é uma "vitória". António Salvador está satisfeito, porém, sonha com a II Liga.

Artur Jorge assume que os jogadores que passaram a estar às ordens de Carvalhal fazem "falta" na luta pela Liga SABSEG, todavia, acredita muito naqueles de que dispõe. No futuro, quer voltar a treinar na Liga Bwin.

Ter conseguido o terceiro lugar e o apuramento para a fase de subida foi um desempenho nesta primeira fase que o satisfez?

-De uma forma geral satisfez. Foi preciso uma grande entrega e determinação por parte dos jogadores para o conseguir, face ao que foi uma primeira fase com equipas muito equilibradas e várias delas com o mesmo objetivo . Ficámos, com justiça, entre os quatro primeiros.

Apesar de tantas "saídas" de jogadores para a equipa A - e já lá vamos - o Braga B não perde há sete jogos...

-É mais um dos bons dados que temos enquanto equipa. Fomos, também, o segundo clube que menos derrotas teve nas duas séries [cinco] e isso valoriza o nosso trabalho e consistência. É importante esta regularidade.

O salto de vários jogadores para a equipa "A" pode explicar um período com três derrotas seguidas?

-Não são uma explicação, porque tivemos um grupo que em muitos momentos soube dar uma resposta muito boa para a falta de um ou outro jogador. Com todos os atletas disponíveis, teríamos um grupo mais forte, mas isso não serve de desculpa. É muito satisfatório o número considerável de jogadores que se estrearam pela primeira equipa e que estão a jogar na Liga Bwin. Isso também era um dos nossos objetivos.

Independentemente do que aconteça na fase de subida, falar-se hoje de nomes como Vitinha, Rodrigo Gomes, Gorby, Bruno Rodrigues, Buta, entre outros, é uma vitória na época do Braga B?

-Para o Braga é uma vitória. A aposta do clube na formação não é uma aposta qualquer. Portanto, já é uma temporada ganha porque a formação tem dado resultados rapidamente, mas vamos em busca de mais e queremos conquistar algo mais.

O salto de nomes como os referido anteriormente, adivinhava-se para quem trabalhava com eles todos os dias?

-Tenho outros jogadores da equipa B que sei que mais cedo ou mais tarde vão jogar na Liga Bwin. Não prevíamos que tantos jogadores dessem o salto, esta época, mas é fruto do destaque que foram tendo na Liga 3. Surpreendeu-nos a quantidade, mas a qualidade não.

Mas são nomes que davam jeito para lutar pela subida?

-[risos] É evidente que se estes jogadores estão a destacar-se na Liga Bwin, então iriam acrescentar ainda mais qualidade à que já temos.

Não tem vontade de pegar no telefone e ligar a Carlos Carvalhal para lhe pedir que algum jogador regresse?

-Não há nenhum jogo da equipa B que seja mais importante do que ter os jogadores no patamar mais alto do clube. Nunca será essa a prioridade, nunca o foi, nem quando tivemos autênticas finais na Liga 3. Vou estar sempre bem servido com os jogadores que tiver à disposição.

Que feedback tem recebido do presidente António Salvador?

-Falou connosco após o fim da primeira fase. Deu-nos os parabéns por uma campanha de enorme valor, sabendo das condicionantes que tivemos, e denotou a ambição de quem acredita que é possível sermos candidatos.

De todos os que já deram o salto, quem lhe dava mais que fazer?

-O Rodrigo Gomes, por ser um jogador extremamente irrequieto, tal como o demonstra em campo. Por vezes era necessário fazer-lhe ver que dosear o esforço também é importante. Se são nomes que podem chegar à Seleção? Depende do percurso e da evolução que possam ter. Mas se continuarem assim, podem sonhar com algo mais...

Ambiciona voltar a treinar uma equipa principal?

-Nunca escondi isso. Tenho como ambição poder voltar a treinar na Liga Bwin. Este ano tive a oportunidade de sair, mas, em conjunto com o presidente, recusámos duas ou três possibilidades, porque entendemos que não era o melhor caminho no momento.

Começar com o U. Leiria é "ótimo" em série que é um "desafio"

O U. Leiria foi a equipa que mais pontos fez na primeira fase das duas séries e vai apadrinhar a estreia do Braga B, na etapa de promoção. "É ótimo. Fiquei extremamente satisfeito por ter ficado neste grupo. A Oliveirense desceu no ano passado, o V. Setúbal é um clube de I Liga e quer recuperar essa posição e o U. Leiria tem feito um investimento tremendo para recuperar um lugar que já foi seu. Vai ser um desafio", perspetivou. "As três equipas têm muitas parecenças, porque são plantéis com vários jogadores que já passaram pela I Liga e apostaram desde o primeiro dia na subida. Nesse sentido, estão condicionados ao sucesso e ao fracasso. Nós não, porque nunca vamos medir a temporada em função da subida".