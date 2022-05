"Mudei a residência de Amarante para Anadia porque acreditava na permanência"

Filipe Macieira, diretor desportivo do Anadia, entrou para o cargo em outubro, numa altura em que havia muitas divergências entre o clube e a SAD. O principal desafio foi trazer a união ao grupo e criada essa estabilidade, a equipa passou a acreditar mais no objetivo delineado. Continuidade do treinador, Alexandre Ribeiro, também será trunfo para a próxima época.

Poucos acreditavam na permanência do Anadia, na Liga 3, mas Filipe Macieira, que em outubro substituiu Nuno Branco, no cargo de diretor desportivo, por intermédio de Paulo Roberto e Ricardo Sousa (treinador do Mafra), numa altura em que havia muitas divergências entre o clube e a SAD, foi dos primeiros a passar uma mensagem positiva ao grupo de trabalho.

"Sou natural de Amarante e fui viver para Anadia para estar mais próximo deles. Abdiquei de tudo para que não lhes faltasse nada", começou por dizer Macieira, revelando qual a chave para o sucesso. "No início chegaram a treinar em Aveiro, num sintético, mas arranjei um campo com melhor relvado, mais próximo. O segredo foi a união, consegui unir as pessoas. Foi muito importante, os jogadores ao início não confiavam, mas depois foram vendo que sou profissional naquilo que faço e trabalhava para o clube 24 horas, apesar de o meu clube ser o Amarante", contou, admitindo que na reta final "ainda chegou a apanhar um susto", quando o clube não somou nenhuma vitória nas primeiras quatro jornadas da fase de manutenção.

Depois "veio ao de cima a qualidade e profissionalismo do grupo de trabalho", com duas vitórias que permitiram soltar os festejos. "Foi criada uma certa estabilidade e para o ano, o objetivo passa por consolidar o trabalho que foi feito esta época. Passo a passo, vamos planear a nova época, a começar pelo treinador [Alexandre Ribeiro], que vai ficar. Estamos dependentes da série em que vamos estar [sul ou norte], devido às subidas no Campeonato de Portugal", explicou, tecendo elogios ao treinador. "O mister fez um grande trabalho no Anadia, a equipa ficou equilibrada e a jogar um futebol muito atraente. Demonstrou ser muito competente e com qualidade para patamares mais elevados, além de ter contribuído em várias áreas do nosso projeto. Queremos muito que fique e sabemos que ele quer ficar no Anadia".