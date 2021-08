Moreno lidera V. Guimarães B na Liga 3: "O nosso objetivo é formar jogadores"

Apesar de estar consciente de que, a qualquer altura, o plantel pode sofrer alterações, com chamadas à equipa principal, o timoneiro salientou a importância de trabalhar uma cultura de vitória.

Ao leme do Vitória de Guimarães B, na série Norte da Liga 3, está o outrora capitão Moreno, 39 anos, que assumiu a função na reta final da temporada passada. Com o arranque da nova competição à porta, o agora treinador - depois de ter completado a formação no clube, o central representou-o durante 11 temporadas, até se retirar, em 2018, e passar a adjunto -, assumiu que o propósito deste projeto é "formar jogadores".

"O contexto em que se insere a equipa B leva-nos a olhar para o desenvolvimento e evolução do atleta como o objetivo principal. Ainda assim, não descuramos a exigência de o fazer a ganhar e com o foco na vitória. Somos um dos grandes candidatos a formar bem, a preparar o atleta para a exigência do que é estar na equipa A", explicou Moreno, que abordou ainda a preparação do plantel.

"Sabemos que somos a equipa B e que a prioridade é a construção da equipa A. A qualquer momento, podemos receber atletas da equipa principal ou chamar jovens dos sub-23. Estou muito satisfeito com os atletas que cá temos. Há um conjunto de jogadores com idade de juniores que têm dado uma resposta fantástica. Com este grupo, já nos sentimos preparados para sermos competitivos a cada semana".

O primeiro desafio do Vitória é com o Lourosa, que Moreno já estudou. "Há um trabalho de análise e observação ao adversário. Sabemos qual o tipo de atletas quem compõem o plantel, bem como a experiência do treinador nesta divisão. A nós compete-nos estar competitivos em todos os jogos, independentemente do adversário", resumiu.

Com o regresso dos adeptos aos estádios, não escondeu a felicidade por poder contar com o apoio deles: "Se há clube onde isso se revelará fundamental, é o Vitória. São os adeptos que dão vida e alma ao clube".

PLANTEL 2021/22

GUARDA-REDES

Rafa

Sérgio Dutra

Mário Évora

DEFESAS

Afonso Freitas

Tounkara

Alberto

Sylvestre

Ni

Marcos Raposo (V. Setúbal)

João Ricciulli (Sporting)

MÉDIOS

João Tomaz

Figa

Pedrinho

Diogo Paulo

Nuno Pereira

Gonçalo Nogueira

Rafa Pereira (FC Porto B)

Welton Júnior (Berço)

AVANÇADOS

Nélson da Luz

Vidazinha

Jota

Gonçalo Pinto

Diogo Castro

Hugo Cardoso

Jason Bahamboula

Gonçalo Gomes