Montalegre garante mais um reforço, agora na Liga SABSEG

Diogo Gomes tinha rescindido com o Leixões e prossegue a carreira na Liga 3

Depois de ter anunciado Badara, avançado emprestado pelo V. Setúbal, o Montalegre, da série A (zona norte) da Liga 3 contratou Diogo Gomes, defesa-central de 21 anos que tinha rescindido recentemente com o Leixões.

Sem espaço no plantel de Matosinhos onde, esta temporada, tinha apenas um jogo realizado, o jovem vai prosseguir a carreira no emblema orientado por José Manuel Viage, que luta pela permanência no terceiro escalão do futebol nacional.