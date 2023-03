Montalegre e Braga B empatam na penúltima ronda da Série A da Liga 3

Com esta divisão de pontos, os guerreiros do Minho mantêm-se na luta pelo quarto lugar, o último que dá acesso à fase de subida.

Montalegre e Braga B empataram, este sábado, a duas bolas, num encontro referente à 21ª e penúltima jornada da Série A da Liga 3.

No Estádio Dr. Diogo Vaz Pereira, o primeiro tempo ficou marcado pela expulsão de Leandro Ari, à passagem dos 22": no espaço de dois minutos, o camisola 7 dos barrosões foi admoestado com dois cartões amarelos e recebeu ordem de expulsão. Ainda assim, antes de as equipas recolherem aos balneários, a formação da casa, reduzida a dez, conseguiu abrir o ativo, já em período de compensação. Aos 45+2", o árbitro Paulo Barradas viu Miguel Vilela a derrubar Angola dentro da área, assinalou penálti e, na transformação do castigo máximo, Bruninho não perdoou, chegando ao sexto golo da conta pessoal na atual edição da prova.

A abrir a segunda parte, o conjunto às ordens de José Manuel Viage dilatou a vantagem, através de um formidável remate de Didi, de pé esquerdo, ao ângulo superior direito da baliza de Bernardo Fontes. No entanto, o resultado não estava fechado. A turma arsenalista foi atrás do prejuízo e conseguiu restabelecer a igualdade ainda dentro do primeiro quarto de hora da etapa complementar: aos 54", Zé Pedro tirou um cruzamento da esquerda, André Lacximicant "matou" no peito e, à meia-volta, atirou para o fundo das redes, num belo gesto técnico; já aos 60", na sequência de um livre cobrado por Pedro Santos, Zé Pedro fez o 2-2 final.

Com este empate, os guerreiros do Minho somam agora 32 pontos e mantêm-se na luta pelo quarto lugar, o último que dá acesso à fase de subida. Quanto ao Montalegre, ocupa a décima posição da tabela classificativa, com 21 pontos.