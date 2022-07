Moncarapachense tem três jogos de preparação agendados

Equipa de Liga 3 arrancou a temporada 2022/23 na segunda-feira.

A formação do Moncarapachense, que esta temporada vai ser liderada pelo técnico Luís Manuel e competir na Liga 3, tendo como objetivo a manutenção, teve na segunda-feira a apresentação e arranque oficial para 2022/23, com a realização de testes médicos.

O Moncarapachense já tem agendado três jogos de preparação, sendo que o primeiro é já no dia 16 na Maragota, em Tavira, com os ingleses do Dagenham & Redbridge Football Club, do quinto escalão. No dia 20, a equipa de Olhão defronta o Petro de Luanda, em Lagoa, e no dia 23, a equipa de Moncarapacho volta a jogar na Maragota, desta feita com a equipa de sub-23 do Portimonense, com horas ainda por agendar.