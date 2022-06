Moncarapachense tem novo diretor desportivo e oficializa treinador

Vai competir na Liga 3 em 2022/23.

Rui Loja, que deixou o futebol em 2007/08 e, enquanto jogador, representou o Casa Pia, Naval, Oliveira do Hospital, Chaves, Paços de Ferreiras, Ribeirão, Portimonense, Olhanense, Imortal de Albufeira e Farense, é o novo diretor desportivo do Moncarapachense, clube algarvio que esta temporada subiu à Liga 3.

Luís Manuel, que estava no Oriental Dragon, foi o nome escolhido pelo presidente do Moncarapachense, Nemésio Martins, para substituir Ivo Soares no comando técnico da equipa de Olhão, tendo sido oficializado esta quinta-feira, com contrato de uma época.

Luís Manuel, de 60 anos, começou a carreira de treinador na temporada 2003/04 como técnico de guarda-redes no Operário de Lagoa, exercendo ainda as mesmas funções no Louletano, Portimonense, Marítimo Rosarense e Pinhalnovense.