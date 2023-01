Moncarapachense apresenta brasileiro Luiz Grando como reforço

Alinhava ao serviço do São Martinho.

O brasileiro Luiz Grando, de 28 anos, ex-São Martinho, do Campeonato de Portugal, onde cumpriu na presente temporada 13 jogos, é reforço do Moncarapachense, clube algarvio que compete na Liga 3.

O jogador, que pode alinhar no eixo defensivo e no meio-campo, representou também União de Lamas, Sernache e Oleiros no futebol português.