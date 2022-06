Mohamed Sacko reforça o meio-campo do Felgueiras

O jogador, 20 anos, que é irmão de Sacko, do Vitória, chegou a Portugal em 2020/21,

Mohamed Sacko é reforço do Felgueiras, da Liga 3. O médio-defensivo estava no São Martinho, que disputou na época passada a fase de subida ao terceiro escalão, prova na qual o maliano irá agora estrear-se, sob o comando de Agostinho Bento.

O jogador, 20 anos, que é irmão de Sacko, do Vitória, chegou a Portugal em 2020/21, tendo passado as últimas duas épocas no S. Martinho. -A.B.