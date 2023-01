Mo Amissi, internacional pelo Burundi, é a nova cara do Leiria

O jogador estava ligado ao Roda, da segunda divisão dos Países Baixos.

Bastante ativo na janela de transferências de inverno, o Leiria, segundo classificado da Série B da Liga 3, anunciou Mo Amissi como novo reforço do plantel às ordens de Vasco Botelho da Costa.

Com 18 internacionalizações A pelo Burundi, o extremo, de 22 anos, chega ao emblema da cidade do Lis proveniente do Roda, da segunda divisão dos Países Baixos.

Na turma leiriense, o atleta vai reencontrar Jordan van der Gaag, com quem jogou nos escalões de formação do NAC Breda.