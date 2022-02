Miguel Valença rende Luís Loureiro no comando técnico do Real

Miguel Valença, ex-Anadia, vai orientar o Real, que rescindiu contrato com Luís Loureiro.

Está encontrado o substituto de Luís Loureiro no comando técnico do Real. Sabe O JOGO que será Miguel Valença, treinador que começou a temporada no Anadia, a orientar a equipa de Massamá a partir de agora.

O treinador, de 32 anos, cumpriu dois anos no Oliveira do Hospital e depois seguiu para o Anadia, onde esteve na época 2020/21 e no início de 2021/22 (fez apenas seis jogos).

O Real, quinto classificado da série B da Liga 3 tem 23 pontos em 16 jogos, estando a três a três do Alverca, quarto classificado, o último lugar de acesso à fase de subida à Liga SABSEG.