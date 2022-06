Miguel Ribeiro vence Pedro Roxo e é eleito presidente da Académica

Ato eleitoral realizado neste sábado.

Miguel Ribeiro, da Lista C, é o novo presidente da Académica, sucedendo a Pedro Roxo, que estava há cinco anos na liderança do clube. O jurista, de 51 anos, recolheu 625 dos votos nas eleições realizadas este sábado e nas quais votaram cerca de 1.220 sócios. Já Pedro Roxo teve 458 votos.

A Lista C foi também a vencedora nos restantes órgãos: Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Conselho Académico.

No discurso de vitória, Miguel Ribeiro afirmou que pretende "unir toda a gente, de uma vez por todas" em prol da Académica, sublinhando que neste mandato de três anos pretende colocar a Briosa "no lugar que merece".

"Prometo que, todos juntos, vamos colocar a Académica na I Liga, esse é o nosso desígnio. Temos que ser ambiciosos para trazer de novo a cidade até nós", disse.

Com a equipa principal despromovida à Liga 3, o novo presidente diz já estar pronto para avançar para esse dossiê, desvendando que brevemente "saberão o nome do diretor desportivo", que para além do futebol profissional também será responsável pela formação e pelo scouting. "O treinador e os jogadores são outros dossiês em que também já estamos a trabalhar", disse, decidido a abordar a época com "o profissionalismo" que quer introduzir na Académica.