Mercado na Liga 3: Atlético e Anadia apresentam reforços

Movimentações no mercado de transferências da Liga

Bruno Almeida oficializado no Atlético

Bruno Almeida foi apresentado como reforço da equipa que subiu à Liga 3. O defesa-central, de 23 anos, chega do Real SC onde fez 23 jogos, em 2022/23.

Anadia: Tomás Rosete no miolo

O médio Tomás Rosete é a nova cara do plantel do Anadia, emblema que milita na Liga 3. O jogador português, de 21 anos, que passou pela formação do FC Porto, chega do Rio Maior, onde esteve na última temporada, tendo feito 13 jogos.