Mercado da Liga 3: novidades na Sanjoanense, Fontinhas e Alverca

Confira as movimentações de mercado na Liga 3.

Sanjoanense: Pedro Maranhão assina

A Sanjoanense, clube que milita na Série A da Liga 3, reforçou a frente de ataque com Pedro Maranhão. O avançado brasileiro, de 23 anos, representava o Maia Lidador, da Divisão de Elite da AF Porto. Este é o primeiro reforço para António Barbosa, treinador, que foi anunciado na semana passada, no dia 26, como sucessor de Tiago Moutinho no comando técnico.

Fontinhas: Rhuan até ao fim da época

O Fontinhas, oitavo classificado da Série B da Liga 3, reforçou o plantel com a contratação do avançado brasileiro Rhuan Castro, ex-Amora. O jogador, de 22 anos, esteve dois anos nos amorenses, proveniente do Brasil, onde representou o Botafogo durante 13 anos, incluindo na formação. O Fontinhas volta a entrar em campo no sábado, frente ao Moncarapachense.

Alverca: Michael Fracaro de saída

O guarda-redes Michael Fracaro está de saída do Alverca. O brasileiro, de 27 anos, chegou ao clube ribatejano na época passada e realizou apenas quatro jogos. Na carreira, o guardião conta com uma passagem pelo Paços de Ferreira, onde esteve na temporada 2020/21. Nas redes sociais, o clube agradeceu-lhe "por todos os serviços prestados no último ano".