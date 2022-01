Mercado da Liga 3 com mais novidades

Oliveira do Hospital rescindiu com dois jogadores, enquanto o Cova da Piedade tem reforço

O Oliveira do Hospital, da série 2 (zona sul) da Liga 3, comunicou as saídas do defesa Ibra e do avançado Brian. O conjunto de Tozé Marreco procura garantir a permanência na prova.

A sul, o Cova da Piedade contratou o lateral-direito Assane Baldé. O senegalês, que também tem passaporte da Guiné-Bissau, jogava no Benfica e Castelo Branco, do Campeonato de Portugal, onde somava um golo em 11 jogos efetuados. Em Portugal já passou, ainda, por Leça, Arouca, Lusitano Vildemoinhos, Coruchense e Alcanenense.