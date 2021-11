Mercado da Liga 3 ativo: Chicotada no Torreense e reforço no Caldas

Daúto Faquirá deixou o comando do Torreense e o diretor desportivo Marco Couto também está de saída. Rui Rodrigues assinou pelo Caldas

Daúto Faquirá já não é o treinador do Torreense, anunciou esta terça-feira o quarto classificado da série B da Liga 3. Em comunicado, o emblema do Oeste informou, ainda, que Marco Couto, diretor desportivo, também está de saída do clube.

Contratado, esta temporada, o técnico sai ao cabo de oito jogos nos quais venceu quatro e empatou dois. Ficou pelo caminho na quarta eliminatória da Taça de Portugal, tendo sido eliminado no domingo, pelo Paredes, do Campeonato de Portugal.

Ainda na zona sul da Liga 3, o Caldas contratou o médio Rui Rodrigues, 25 anos, que jogava no União de Santarém, pelo qual levava quatro encontros efetuados. Natural de Ourém, já passou, entre outros, por Fátima, Ginásio de Alcobaça, Marinhense e Condeixa. Fortalece, desta forma, as opções do treinador José Vala no ataque ao que falta jogar da primeira volta da prova e, por consequência, da segunda volta.