Gaio, Kuka e Afonso foram apresentados.

Os clubes da Liga 3 continuam ativos no mercado e as mais recentes mexidas aconteceram no Oliveira do Hospital, da Série B, e no Fafe, da Série A.

Os oliveirenses contrataram o central Pedro Gaio, de 25 anos, ex-Leiria, que atuava na mesma série e fez um jogo. Já os minhotos receberam os médios Afonso Caetano, ex-Amora, e Luka Oliveira, ex-Espinho.