Médio egípcio chega a Portugal para representar o Trofense

Mouamen Gewily vai alinhar na Liga 3.

Mouamen Gewily é a mais recente contratação do Trofense, da Liga 3. O médio, de 22 anos regista uma passagem pelo Erzurumspor, na Turquia.

O egípcio faz agora parte do leque de opções do treinador Rui Sacramento para a temporada 2023/24.

O Trofense apresentou o plantel principal no passado dia 29, num encontro em que perdeu por 2-1 com os sauditas do Al-Hazm.