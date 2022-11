Mau momento não belisca confiança no Montalegre: "Sabemos o que temos"

Diretor desportivo Tiago Oliveira reitera crença na "qualidade" da equipa técnica e jogadores.

O Montalegre está no último lugar da Série A, com um ponto em sete jogos, sem vitórias, portanto, mas Tiago Oliveira, diretor-desportivo, reitera a confiança na equipa técnica e jogadores.

"Projetávamos outro tipo de resultados, mas sabemos que esta Liga 3 é extremamente competitiva. Perdemos alguns jogadores e decidimos fazer uma revolução no plantel. Tudo isso leva tempo", afirma.

O lugar de José Manuel Viage não está em causa. "Acreditamos no que está para vir e no trabalho de uma equipa técnica que já muito deu ao clube. O que poderia ser uma decisão fácil noutros lados, e inclusive no Montalegre, porque estamos rodeados de pessoas que querem ajudar e não ser problema, não é fácil para nós, porque sabemos o que o míster tem dado ao clube, o ADN que incute e os dez anos de muitas conquistas", enumera. Ao plantel dá outro voto de confiança. "Não colocamos nunca em causa a qualidade dos nossos jogadores. Sabemos o que temos", atira.