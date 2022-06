Mateus, eleito melhor jogador da Liga 3, renova pelo Torreense

Redação com Lusa

O avançado Mateus vai avançar para a segunda temporada consecutiva no Torreense e representar o emblema de Torres Vedras no regresso à Liga SABSEG, confirmou hoje o clube nas redes sociais.

O angolano foi figura de destaque na última temporada - com 14 golos e uma assistência em 26 jogos -, tendo sido eleito pela Federação Portuguesa de Futebol o melhor jogador da Liga 3, prova que acabaria por conquistar depois de ter contribuído com o golo do empate na final.

Em 15 de maio, o conjunto orientado por Nuno Manta Santos venceu a primeira edição da competição ao triunfar diante da Oliveirense por 5-3, após o desempate nas grandes penalidades, no Estádio Nacional, depois do empate 1-1 ao fim de 120 minutos.

Aos 37 anos, o experiente ponta de lança vai continuar a ser um importante jogador no grupo de trabalho que será comandado pelo treinador Nuno Manta Santos, que também já acertou a renovação.

O internacional angolano tem um vasto currículo na Liga Bwin e na Liga SABSEG e, antes de ingressar no Torreense, alinhou por clubes como Penafiel, Boavista, Arouca, Nacional e Gil Vicente.

Além destes, jogou ainda pelo Casa Pia, Lixa, Sporting B e Desportivo de Beja, no início da carreira.