Mário Mendonça apresentado em Setúbal com contrato de um ano

Lateral alinhou ao serviço do Torreense em 2021/22.

O V. Setúbal, que em 2022/23 vai competir na Liga 3, apresentou, na manhã deste sábado, Mário Mendonça como reforço. Trata-se de um lateral-esquerdo de 30 anos que na última temporada vestiu a camisola do Torreense.

"Polivalente, este defesa-esquerdo jogou ao longo da sua carreira no Beira-Mar, no Fátima, no Vizela, na Oliveirense e no Chaves, entre outros emblemas. Assinou com o Vitória por uma época, com outra de opção", informou o clube sadino nas redes sociais.

Tiago Melo, Pedro Pinto e João Freitas foram oficializados ontem, sexta-feira.