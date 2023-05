"Mantive Bruno Dias sob forte contestação. Terei uma conversa franca e honesta com ele"

O presidente do Belenenses, Patrick Morais de Carvalho, colocou o clube à beira do paraíso, nas competições profissionais

O presidente do Belenenses, Patrick Morais de Carvalho, colocou o clube à beira do paraíso, nas competições profissionais de futebol, cinco anos e cinco subidas de divisão depois da descida proposta ao inferno das distritais.

Os azuis asseguraram no sábado a subida à II Liga portuguesa de futebol, graças a um empate (0-0) na receção à Sanjoanense, na última jornada da série 2 da fase de subida da Liga 3, sendo já a quinta ascensão seguida, desde a última divisão distrital de Lisboa.

"Foi um momento de enorme catarse coletiva para os adeptos e sócios do Belenenses. Merecemos mais do que ninguém esta alegria e é uma vitória da massa associativa do Belenenses. O sentimento é um bocadinho de "prometi e cumpri". Fomos ao inferno e, agora, deixámos o Belenenses à beira do "paraíso", nos campeonatos profissionais. Isso é uma sensação extraordinária, foi o culminar de uma série de conquistas e de vitórias, no plano desportivo e jurídico, que era tão ou mais complicado", disse à agência Lusa.

O Belenenses e a B SAD, antiga SAD dos azuis, estão afastados desde o início da época 2018/19, o que culminou na criação de uma nova equipa de futebol, iniciada na última divisão distrital de Lisboa, e em várias ações em tribunal, com o clube a tentar impedir que a SAD usasse o seu nome e símbolos, tendo vendido, em julho de 2020, os 10% de capital que ainda detinha na sociedade, até que se deu a cisão final entre as entidades.

"Foi preciso conseguir-se essas vitórias jurídicas, a par destas vitórias desportivas, que agora, olhando para trás, parecem fáceis, mas quem anda no futebol sabe que é muito difícil, especialmente no último ano. Foi um ano em que competimos com armas muito desiguais. Felizmente, conseguimos ser competentes e ter a eficácia necessária para subir de divisão, que era o grande objetivo desde o primeiro dia da época", sublinhou.

Desafiado a comparar o atual Belenenses com o que iniciou este trajeto ascendente no futebol português, após uma história centenária habituada à elite e cuja glória assenta no campeonato de 1945/46, Patrick Morais de Carvalho foi perentório na sua resposta.

"É um Belenenses muito mais forte, com raízes associativas muito profundas. A massa associativa unida à volta do clube, da instituição, do presidente, da direção, dos atletas e do símbolo. Sou sócio do Belenenses há mais de 30 anos e, francamente, nunca vi a massa associativa tão unida à volta do clube como vejo agora", ressalvou o dirigente.

A subida está já garantida, mas ainda há uma final para disputar, que decidirá, entre o Belenenses e a União de Leiria, quem será o campeão da Liga 3, opondo dois históricos que têm conseguido "renascer" após vários anos distantes da ribalta de outros tempos.

"Queremos muito ganhar. Não é uma brincadeira, um passeio ou uma festa. É para ser encarado com seriedade. Podia dizer que o objetivo está feito e a final pouco interessa, mas não é verdade. É a possibilidade destes jogadores e deste treinador gravarem, com letras de ouro, o seu nome no futebol português e na história do Belenenses. Será uma final e é para ganhar, tem de ser esse o espírito", apontou o líder do clube lisboeta.

Deixando elogios à União de Leiria pelo "trabalho fantástico na mobilização da cidade", fruto de uma "dedicação, imaginação e capacidade de marketing muito grande", Patrick Morais de Carvalho considera que o adversário "também merece ser campeão", mas o Belenenses fará de tudo para adicionar mais uma taça ao museu do Estádio do Restelo.

O dirigente referiu ainda que o Belenenses já prepara a próxima temporada na II Liga, com "alvos identificados" e com os futebolistas do plantel com que pretende continuar, embora tenha outras preocupações, abordando ainda a questão do técnico Bruno Dias.

"É alguém que me merece todo o respeito. Tenho uma opinião bastante positiva sobre o Bruno Dias e o trabalho que desenvolveu. Com meios inferiores aos adversários, teve sempre a capacidade de manter o grupo unido e, mesmo nas fases menos positivas da época, nunca atirou a toalha ao chão. Foi sempre o primeiro a acreditar que é possível chegar a bom porto e à final do Jamor. Mantive-o sob forte contestação, a determinada altura do ano. Terei uma conversa franca e honesta com ele nos próximos dias", frisou.

O Belenenses e a União de Leiria, as duas equipas que confirmaram a subida à II Liga na liderança das duas séries da fase de subida, discutem o troféu de campeão da Liga 3 no próximo dia 20 de maio.