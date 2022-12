"Mandaram um vídeo de 40 segundos e o Marítimo quis contratar-me"

Jefferson Agostinho deu a vitória sobre o V. Guimarães B (1-0) e quer chegar longe no futebol. Emprestado pelo Marítimo ao Canelas, o ponta de lança brasileiro, que é o melhor marcador da equipa, a par de Mozino (quatro golos), ainda tem mais um ano de contrato com os madeirenses.

Jefferson Pessanha Agostinho, que é conhecido no mundo do futebol por Kibe, esteve em destaque no triunfo do Canelas sobre o V. Guimarães B, ao apontar o único golo da partida. O ponta de lança brasileiro admite que "foi uma sensação boa ter ajudado a equipa a vencer", mas "isso faz parte do trabalho quando se entra em campo".

Com esta vitória, a equipa agora comandada por Pedro Lomba subiu ao quinto lugar, em igualdade pontual com o quarto classificado, a Sanjoanense, e o objetivo é claro. "Queremos estar dentro dos quatro primeiros, trabalhámos para isso e, se Deus quiser, vamos chegar lá. Não sei quem é o principal favorito, em relação às outras equipas, mas sei que o Canelas vai lá estar", sublinhou Jefferson, que quer que o desfecho da época passada, em que os gaienses perderam o apuramento para o play-off de subida na última jornada, não se repita.

"Não diria que temos mais qualidade do que no ano passado, mas este ano temos mais união, não sei se o plantel do ano passado trabalhava tanto. Da forma que trabalhamos, vamos conseguir", salientou o brasileiro, de 22 anos, que é o melhor marcador do Canelas, a par do costa-marfinense Mozino (quatro golos), destacando que "o maior sonho é poder chegar aos grandes palcos do mundo do futebol, seja na I Liga de Portugal ou noutros países".

Emprestado pelo Marítimo ao Canelas, Kibe ainda tem mais um ano de contrato com os madeirenses, o clube que lhe abriu as portas de Portugal, em 2018/19, mas não sabe se o futuro passará pela Madeira. "Estava a jogar no Rio de Janeiro [São José-RS] e um amigo do meu empresário, Bruno Cunha, mandou um vídeo de 40 segundos para o Marítimo. Fizeram a avaliação e quiseram contratar-me. Quanto ao futuro, não sei onde vou jogar", finalizou.

Alcunha de Kibe e o ídolo Adriano

Há 22 anos que Jefferson tem a alcunha de Kibe e decidiu adotá-la no mundo do futebol. "A minha avó deu-me essa alcunha quando nasci porque no Brasil há um rissol que tem o nome de Kibe e ela, que foi muito importante na minha vida, disse que eu era parecido com isso", explicou o ponta de lança, que decidiu transportar esse nome consigo.

Sobre o maior ídolo que tem neste meio, o brasileiro destacou um nome: "O Adriano, o imperador, sempre foi a principal referência, e por isso também quis ser avançado", revelou o brasileiro, que teve a melhor marca em 2020/21, quando ao serviço dos sub-23 do Marítimo chegou aos 12 golos.