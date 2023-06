Guarda-redes prossegue a carreira no clube que vai competir na Liga 3 em 2023/24.

O Lourosa anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com Marco Ribeiro. O guarda-redes de 28 anos assinou um novo vínculo com o clube que está de regresso à Liga 3 e no qual irá cumprir a segunda temporada seguida.

Marco Ribeiro seguiu-se a Kalunga no lote de renovações, depois de Nandinho, Edgar Abreu, Diogo Rosado e Ivanildo Nhaga também terem assinado um novo vínculo.