Joca, um dos grandes destaques do Amora nas últimas épocas, vai jogar no Varzim.

O extremo Joca, ex-Amora, é o mais recente reforço do Varzim, da Liga 3, tendo assinado por duas épocas. Este é o segundo jogador contratado a chegar dos amorenses, depois do também extremo Nuno Pereira, cujo contrato tem duração igual ao do colega, de 30 anos, ontem oficializado.

Na época que agora acabou, Joca fez 23 jogos cinco golos e seis assistências.