Magno brilha no Canelas 2010 com os olhos postos na Premier League

Já jogou no Campeonato de Portugal, na Liga SABSEG, e agora conhece a realidade da Liga 3 com os gaienses. Magno ambiciona mais e tem um sonho de miúdo, vestir a camisola do Manchester United.

Autor do golo que deu a vitória ao Canelas 2010 diante do Felgueiras, João Magno conquistou os adeptos pela forma como festejou, com um beijo apaixonado na companheira. A felicidade também explica o bom momento dentro do relvado.

Na última jornada, o golo ao Felgueiras valeu a primeira vitória do Canelas no campeonato. Era o triunfo que faltava para começar a escalar a tabela, após dois empates e duas derrotas?

-Era a vitória de que estávamos à procura e de que precisávamos para aumentar o nosso ânimo. Jogámos bem nalguns jogos e não conseguimos vencer. Uma vitória é sempre bem-vinda e muda muitas coisas, mas vamos continuar a trabalhar da mesma maneira e isso deu resultado na última jornada contra o líder.

O golo teve um festejo especial, pelo que se vê num vídeo nas redes sociais do Canelas 2010...

-Esse vídeo deu que falar (risos)! É importante festejar um golo com a pessoa que eu amo e que está comigo nos dias bons e nos dias maus e eu pude ir ter com ela e dar-lhe um beijo. Esta é a primeira época em que a minha esposa está cá a morar comigo, a viver o que eu vivo, e vai ser assim, em nome de Jesus, a época toda.

O ano passado marcou seis golos e fez uma assistência em 19 jogos no Real. Este ano, já leva quatro golos e uma assistência em apenas cinco jogos. O que tem contribuído para esta marca?

-Primeiro, é Deus, que me tem abençoado. Depois, a pessoa com quem eu comemorei a importância dela para isto estar a acontecer. Os jornalistas, treinadores, olheiros, as pessoas que veem... veem de uma forma muito artificial, dentro de campo. É importante o fator extra campo, ter alguém ao lado que ajude a obter estes bons resultados, e por isso também comemorei com ela.

Como está a ser este início de época?

-Está a ser excelente. Pelos números - cinco jogos e quatro golos -, comecei da melhor maneira. Claro, queria que a equipa estivesse numa situação ainda melhor, mas é início de época e houve muitos reajustes. Mas, em termos pessoais, tenho marcado golos, a equipa tem feito bons jogos e mostra que temos bom futebol. A nossa posição na tabela não reflete a nossa qualidade de jogo. Para mim, está a ser uma época top!

Quais são ainda os objetivos do Magno?

-Quero chegar no mais alto nível e é para isso que trabalho. Tenho os olhos na Premier League, e na seleção brasileira, futuramente, mas isto é uma escada que se vai subindo, passo a passo. O meu sonho é jogar uma Liga dos Campeões e uma Copa do Mundo, mas, principalmente, jogar no Manchester United é a minha paixão, desde criança.

Como é que vê esta Liga 3 e quais as possibilidades de o Canelas 2010 ficar nos quatro primeiros classificados?

-A Liga 3 é uma oportunidade para muitas pessoas, dá visibilidade. O Canelas tem o objetivo de ganhar sempre o próximo jogo e discutir algo grande. Não somos os favoritos, mas temos uma boa equipa que pode entrar na luta e estar lá em cima.

Chegou a Portugal na época 2018/19 na primeira vez que deixou o futebol brasileiro. Como foi a adaptação?

-No início, foi um pouco difícil, porque tudo era muito novo para mim. Não tive um apoio emocional que me ajudasse a fazer as coisas certas. Hoje, tenho a minha esposa, que me ajuda a manter o foco.



Em Paços de Ferreira tem um dos principais apoios em Portugal

João Magno, 24 anos, não esconde as dificuldades com que se deparou quando se mudou para Portugal. Nesta aventura, o avançado destaca o apoio de duas pessoas que o "ajudaram bastante". "Uma é o Simão, empresário. Por ser português, ajudou-me nos costumes e até na comunicação dentro de campo, porque linguagem que pode ser normal no Brasil, aqui pode ser mais ofensiva", contou Magno, e lembrou também o apoio de Zé Uilton, extremo do Paços de Ferreira: "Converso com ele constantemente e orienta-me sempre. Por ser mais velho, passa a experiência dele para mim".