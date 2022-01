Mafra deixa sair avançado para a Liga 3

Kikas é reforço do U. Leiria, emprestado pelo Belenenses até ao fim da época. Jogador estava cedido ao Mafra

Kikas vai prosseguir a carreira no U. Leiria, sabe O JOGO. O avançado, 23 anos, estava emprestado pelo Belenenses ao Mafra, mas agora tornou a ser cedido, no entanto ao União de Leiria, líder da série B (zona sul) do terceiro escalão do futebol nacional.

O dianteiro fez um golo em 15 jogos pelo conjunto de Ricardo Sousa, que disputa a Liga SABSEG.

Deu nas vistas no Benfica e Castelo Branco, em 2017/18, com 20 golos em 30 partidas. Transferiu-se, depois, para o Belenenses e passou, entretanto, por Vilafranquense e Doxa (Chipre), antes de chegar ao Mafra.