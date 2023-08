Lourosa e Felgueiras empatam na ronda de abertura da Série A da Liga 3

Num duelo muito bem disputado, nenhuma das equipas conseguiu encontrar o caminho do golo.

Lusitânia de Lourosa e Felgueiras empataram, esta terça-feira, a zero, numa partida referente à jornada inaugural da Série A da Liga 3.

No Estádio do Lusitânia de Lourosa, em Santa Maria da Feira, foram precisos apenas alguns segundos para surgir a primeira oportunidade flagrante do encontro: importunado pelo central ucraniano Dmytro Lytvyn, o ponta de lança Tamble Monteiro, em excelente posição, não conseguiu bater o guardião José Costa, que fez uma bela "mancha". A resposta da equipa da casa não tardou, com o guineense Ivanildo Nhaga, aos seis minutos, a cabecear por cima, quando estava solto de marcação dentro da área.

Num jogo muito bem disputado, com situações de realce para ambos os lados, Nuninho, à passagem dos 22", através de um remate picado de pé esquerdo, levou a bola a beijar o travessão. A partir deste momento e até ao intervalo, foram os forasteiros que estiveram mais perto de abrir o ativo, por intermédio de Bruninho (25") e Tamble Monteiro (35" e 40"). Porém, o nulo no resultado acabou por prevalecer.

Nos instantes iniciais da etapa complementar, o capitão Rui Rampa recebeu ordem de expulsão - o central, de 30 anos, foi admoestado com vermelho direto após travar Ivanildo Nhaga, que seguia isolado -, o que constituiu um duro revés para a formação às ordens de Agostinho Bento. Deste modo, o conjunto liderado por Jorge Pinto foi à procura dos três pontos e, aos 67", já depois de Nandinho ter ficado a centímetros de festejar (61"), Mika Borges, que saiu do banco de suplentes, dispôs de uma ocasião de ouro para oferecer o triunfo ao conjunto lusitanista. No entanto, na conversão de um penálti a castigar uma falta de Zé Diogo sobre Diogo Rosado, o extremo demonstrou demasiada pontaria, acertando no ferro da baliza de Bruno Pinto. Até ao apito final do árbitro Bruno Rebocho, Kenneth Kalunga, numa iniciativa individual, ainda tentou desatar o nó (79"), todavia o marcador não mexeu.

Na próxima ronda, o Lusitânia de Lourosa desloca-se ao terreno do Braga B, enquanto o Felgueiras mede forças, dentro de portas, com o Trofense, que desceu da II Liga.

Ficha de jogo:

Lusitânia de Lourosa - 0

Felgueiras - 0

Estádio do Lusitânia de Lourosa, em Santa Maria da Feira

Árbitro: Bruno Rebocho (AF Lisboa)

Lusitânia de Lourosa - José Costa; Miguel Pereira (Cristiano Gomes, 90+2"), Dmytro Lytvyn, Marcos Valente e Nandinho; Henrique Martins, Diogo Pereira (Rúben Gonçalves, 75") e Diogo Rosado; Nuninho (Mika Borges, 60"), Jefferson Nem (Kenneth Kalunga, 75") e Ivanildo Nhaga (Fábio Fortes, 75")

Treinador: Jorge Pinto

Felgueiras - Bruno Pinto; Zé Diogo, Rui Rampa, Vini e Edwin Banguera; Landinho e Gabi Pereira; Miguel Pereira (Ivo Lemos, 58"), Bruninho (Henrique Brito, 69"), Feliz Vaz (Diogo Gomes, 49") e Tamble Monteiro (João Santos, 69")

Treinador: Agostinho Bento

Cartões amarelos: Nandinho (61"), Henrique Martins (82"), Edwin Banguera (85"), Landinho (88"), Gabi Pereira (90+2") e Ivo Lemos (90+5")

Cartões vermelhos: Rui Rampa (46")