Luís Pinto é o novo treinador do Fafe, equipa da Série A da Liga 3

O Fafe, 11º classificado da Série A da Liga 3, com 12 pontos em 15 jogos, anunciou Luís Pinto como novo timoneiro da equipa.

O jovem técnico, de 33 anos, chega aos justiceiros depois de, no passado mês de dezembro, ter rescindido com o Lusitânia de Lourosa, formação que milita na Série B do Campeonato de Portugal.

Nas primeiras palavras como treinador do conjunto fafense, Luís Pinto, que já orientou a sessão de trabalhos desta segunda-feira, referiu que quer "honrar ao máximo o clube", com "muito trabalho e muita dedicação".