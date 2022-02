Luís Loureiro já não é treinador do Real

Treinador de 45 anos aceitou rescindir contrato com o clube da série B da Liga 3

Luís Loureiro já não é o treinador do Real, equipa que ocupa o quinto lugar da série B da Liga 3. "O Real SC vem comunicar a rescisão do contrato por mútuo acordo com o técnico da sua equipa principal Mister Luís Loureiro, a quem agradece a dedicação e profissionalismo com que desenvolveu o seu trabalho", informou o clube de Massamá, esta terça-feira, numa curta nota divulgada na página oficial do Facebook.

"Desejamos as maiores felicidades e sucesso ao Mister Luís Loureiro", termina a mensagem dirigida ao treinador de 45 anos que conquistou seis vitórias, somou cinco empates e sofreu derrotas. Com 23 pontos em 16 jogos, o Real está a três do Alverca, quarto classificado, o último lugar de acesso à fase de subida à Liga SABSEG.