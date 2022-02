Jogo entre Lourosa e São João de Ver bate recorde de assistência na Liga 3

Jogo desta quarta-feira contou com 2228 espectadores nas bancadas do Estádio do Lusitânia Lourosa, superando os registos que também se tinham verificado no campo do clube do concelho de Santa Maria da Feira, nas receções ao Canelas e ao Fafe

O Lusitânia Lourosa-São João de Ver, que terminou com a vitória da equipa da casa, por 2-1, registou um número recorde de espectadores nos jogos desta época na Liga 3. Segundo a notícia divulgada no site da FPF, 2228 pessoas "deram um contributo fundamental para que este fosse o jogo com mais público na história da Liga 3 até ao momento".

Este facto ganha ainda mais relevância tendo em conta que se regista numa quarta-feira de trabalho para a maioria dos adeptos, que conseguiram encontrar forma de apoiar as respetivas equipas num encontro entre vizinhos que acabou com o triunfo da formação orientada por Hélder Pereira.

Olhando com detalhe para os números de público em jogos da Liga 3, o Lourosa não pode deixar de ser destacado, já que os três jogos com maior assistência foram no seu estádio - depois da partida com o São João de Ver, surgem os encontros com o Canelas (1876 espectadores) e com o Fafe (1563 espectadores).

Top 10 do ranking dos jogos da Liga 3 com maior assistência

1.º Lourosa - SJ Ver (2228 espectadores)

2.º Lourosa - Canelas (1876)

3.º Lourosa - Fafe (1563)

4.º Caldas - Torreense (1439)

5.º Caldas - Real SC (1343)

6.º Leiria - Caldas (1183)

7.º V. Setúbal - Amora (1161)

8.º Caldas - Oliveira do Hospital (1131)

9.º V. Setúbal - Oliveira do Hospital (1119)

10.º Caldas - Cova da Piedade (1027)