Liga 3: renovação no Alverca e reforço no Varzim

Guardião Joel Dias continua no Alverca. O lateral esquerdo Milhazes está de regresso ao Varzim.

Alverca renova com o guardião Joel Dias

O guarda-redes Joel Dias renovou por uma época o contrato com o Alverca, da Liga 3. Aos 24 anos, Joel vai cumprir a quarta temporada no clube ribatejano, pelo qual se estreou na Liga 3 na temporada passada, tendo sido eleito "Homem do Jogo" frente ao Belenenses. Antes de chegar ao Alverca, o guardião nascido na Suíça jogou no Coruchense, Futebol Benfica e Tojal.

Varzim: Álvaro Milhazes regressa

O lateral esquerdo Álvaro Milhazes está de regresso ao Varzim, depois de ter estado emprestado ao Fafe na época 2022/23, emblema pelo qual marcou um golo em 11 jogos. Pelos poveiros onde está desde 2020/21, disputou dois jogos na equipa principal e outros dois na equipa B, tendo sido emprestado, posteriormente, ao São João de Ver, Leça e, mais recentemente, ao Fafe.