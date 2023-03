Liga 3 na fase das decisões: reta final da subida com oito a acelerar

Sexta-feira arranca a etapa de promoção da Liga 3 e os vencedores de cada série sobem à Liga SABSEG.

Começa na sexta-feira (20h30, Canal 11) a fase de subida da Liga 3. Constituída por duas séries de quatro equipas cada, que aglutinam os quatro primeiros da fase regular (zonas norte e sul), a luta pela subida vai premiar os líderes de cada agrupamento, sendo que os segundos classificados disputarão ainda entre eles um play-off, a duas mãos, e o vencedor jogará novo play-off, diante do 16.º classificado da Liga SABSEG para garantir uma vaga nos escalões profissionais.

O Belenenses-Länk Vilaverdense vai ser o pontapé de saída da decisiva e derradeira etapa e, chegados aqui, bem se pode falar de alguns favoritos que ficaram pelo caminho, como o Varzim, a norte, especialmente depois de ter estado em lugar de subida durante quase toda a prova, tendo perdido esse posto na última jornada, isto numa época em que eliminou o Sporting, na Taça de Portugal. Mas, também é bom recordar outros dois históricos - Académica e V. Setúbal - que, tal como os poveiros, vão ter agora de lutar pela permanência.



Série 1: um lago de tubarões

Numa fase decisiva como esta, equilíbrio é o que mais se pode esperar. No entanto, em teoria, a Série 1 acabou por juntar clubes que têm a subida como objetivo assumido. É o caso do Alverca, que fez estalar o chicote, trocando Argel por Leandro Pires, em outubro, mas também do U. Leiria, que nos últimos anos tem recorrentemente morrido na praia na luta pelo acesso à Liga SABSEG. Além disso, o Braga B, que fez uma recuperação assinalável para ultrapassar o Varzim e chegar à fase das decisões, coloca respeito pelo viveiro de talentos de onde saíram nomes como Vitinha, Rodrigo Gomes e Álvaro Djaló. Contudo, se o Alverca foi terceiro na Série B, o U. Leiria segundo e o Braga B quarto na Série A, é o Felgueiras quem está neste primeiro agrupamento com a bagagem de ter ganho o respetivo grupo. Agostinho Bento montou uma equipa coesa, e que demonstrou uma inequívoca superioridade a norte.



Série 2: três históricos e um minhoto

Amora, Belenenses e Sanjoanense sabem bem o que é já ter estado na I Divisão. Amorenses e alvinegros fizeram-no num passado mais longíquo, mas este trio tem um passado mais enriquecido, considerando a Série 2, do que o Länk Vilaverdense. Todavia, os minhotos fizeram uma excelente primeira volta a norte e abrandaram na segunda, mas nada que beliscasse um apuramento meritório para a fase de subida. O Belenenses foi ao fundo do poço da AF Lisboa e tem subido uma vez por ano. Encontra-se, agora, a um passo do regresso ao profissionalismo, e esse é um objetivo assumido no Restelo. No entanto, foi o Amora quem, contra muitos outros históricos, como é o caso do próprio U. Leiria, venceu a Série 2. Por último, a Sanjoanense tinha ficado às portas da fase de subida na temporada anterior. É, à semelhança do Alverca, o único emblema que também fez estalar o chicote. Saiu Tiago Moutinho e entrou António Barbosa. A mudança traduziu-se na qualificação para esta etapa final.