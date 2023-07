Liga 3: FPF exclui B SAD/Cova da Piedade e o Pêro Pinheiro é repescado

B SAD foi despromovida à Liga 3, após ser derrotada pelo Länk Vilaverdense no play-off.

A Federação Portuguesa de Futebol não aceitou a inscrição do B SAD/Cova da Piedade na Liga 3, depois de não ter figurado na lista de clubes licenciados pelo organismo. O Pêro Pinheiro, que disputou a fase de subida no Campeonato de Portugal, foi o clube repescado e vai integrar a Série B.

Recorde-se que a B SAD foi despromovida à Liga 3, após ser derrotada pelo Länk Vilaverdense no play-off. Em março passado, os sócios do Cova da Piedade aprovaram, em assembleia geral, a celebração de um acordo com a Codecity, sociedade detentora dos direitos da B SAD

A aquisição de 10% do capital da antiga SAD do Belenenses, prevista no acordo alcançado com a direção do clube do concelho de Almada, foi então aprovada com 62 votos.

O acordo entre o Cova da Piedade e a Codecity previa, segundo os pontos apresentados em fevereiro pela direção dos piedenses, que a atual B SAD alterasse a sua designação para Clube Desportivo Cova da Piedade - Futebol SAD, ou outra a aprovar futuramente pelos sócios. Nesse sentido, a nova sociedade deveria, a partir da próxima época, utilizar as instalações do clube para disputar as competições, já sob a sua nova designação.

Esta decisão da FPF tem igualmente reflexos no quarto escalão. A equipa B do Alverca vai disputar o CdP em 2023/24, depois de Oliveira do Douro e Os Sandinenses também terem ocupado outras vagas que se abriram.

Confira as duas séries da Liga 3 para 2023/24, com sorteio agendado para as 16h00 de sexta-feira:

Série A

SC Vianense

SC Braga B

AD Fafe

Varzim SC

FC Felgueiras

CD Trofense

CF Canelas 2010

Lusitânia Lourosa

AD Sanjoanense

Anadia FC

Série B

FC Oliveira Hospital

SC Covilhã

Académica Coimbra/OAF

Caldas SC

FC Alverca

CA Pêro Pinheiro

SU 1.º Dezembro

Sporting CP B

Atlético CP

Amora FC